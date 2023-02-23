مسارات «ميني باصات» شركة الإبراهيمية إلى العاصمة الإدارية.. تعرف عليها

كشفت وزارة النقل عن مسار «ميني باصات» شركة الإبراهيمية للعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع الاستعداد الكامل لنقل الموظفين للعاصمة في أول مارس المقبل، موضحة أن مسار الشركة هو التبين والمعادي ومصر القديمة والمرج وعين شمس والمطرية، لافتة إلى توافر منظومة نقل جماعية ذكية تحافظ على البيئة.

مسار ميني باصات شركة الإبراهيمية للعاصمة الإدارية الجديدة

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مسار ميني باصات شركة الإبراهيمية للعاصمة الإدارية الجديدة بحسب تقرير رسمي لوزارة النقل:

التبين:

التبين وركن فاروق والأوتوستراد والدائري الأوسطي ومحمد بن زايد الجنوبي، وسعر التذكرة 28 جنيهاً.

المعادي:

المعادي ومزلقان العرب والأوتوستراد والدائري، والدائري الأوسطي ومحمد بن زايد الجنوبي، وسعر التذكرة 28 جنيها.

مصر القديمة:

مصر القديمة وماري جرجس والملك الصالح وطريق الفسطاط والخيالة والدائري وطريق العين السخنة والدائري الإقليمي، وسعر التذكرة 28 جنيها.

المرج:

المرج وموقف المرج الشرقية وموقف المرج الغربية وموقف مساكن عثمان وموقف مؤسسة الزكاة والطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي والدائري الأوسطي ومحور بن زايد الشمال، وسعر التذكرة 27 جنيها.

عين شمس:

عين شمس وموقف المرج الشرقية وموقف المرج الغربية وموقف مساكن عثمان وموقف مؤسسة الزكاة والطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي والدائري الأوسطي ومحور بن زايد الشمالي وسعر التذكرة 27 جنيها.

المطرية:

المطرية وموقف المطرية والطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي والدائري الأوسطي ومحور بن زايد الشمالي، وسعر التذكرة 27 جنيها.