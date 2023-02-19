أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. تصل إلى 17.25%

يقدم البنك الأهلي المصري شهادات الادخار لجميع العملاء في إطار سعي البنك لاستقطاب أكبر عدد من الأفراد لخدماته، عن طريق طرح أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي بقيمة تنافسية، حيث يقدم البنك العديد من الأنواع وأسعار الفوائد التي يتيحها البنك للعملاء.

ويتم الاستفادة من الشهادة بمجرد احتساب العائد من اليوم التالي لشراء شهادة الادخار، ولا يمكن للعميل أن يسترد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر، على أن تبدأ من يوم العمل التالي لعملية الشراء، وبعد انتهاء المدة يتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

الشهادة البلاتينية 3 سنوات:

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.

- العائد: 16% شهريا، 16.25% كل 3 أشهر، 16.50% نصف سنويا، و17.25% سنويا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.

- لمدة 3 سنوات.

- العائد: 16.5%.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

-الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.

- لمدة 5 سنوات.

- عائد: 12.25%.

شهادة أمان المصريين

- الحد الأدنى 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه.

- لمدة 3 سنوات.

- عائد 13%.