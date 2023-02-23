5 حسابات توفير في البنوك تصرف عائدها كل يوم.. يصل إلى 14.5%

انضمت العديد من البنوك إلى ماراثون رفع سعر الفائدة على المنتجات المصرفية، بعد قيام البنوك الحكومية «الأهلي ومصر والقاهرة» بطرح شهادتي الـ22.5% والـ25% الشهر الماضي.

ورفعت أغلب بنوك القطاع الخاص سعر الفائدة على منتجاتها مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية «الجنيه» وبالعملات الرئيسية الأخرى، فيما لجأت بعض هذه البنوك إلى منح منتجاتها مزايا بديلة عن رفع سعر الفائدة كخفض الحد الأدنى للشراء أو جعل دورية صرف العائد قصيرة الأجل.

سعر الفائدة وصل إلى 14.5%

وفقاً لمسح أعلى أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالجنيه المصري ذي العائد اليومي في البنوك المصرية، بعد قرار البنك المركزي الأخير، وصلت أسعار الفائدة لـ14.5% على حسابات التوفير ذات العائد اليومي الثابت، كما هو الحال في حساب توفير البنك الأهلي الكويتي، علماً أن الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه، واحتساب العائد اليومي عند 50 ألف جنيه.

حسابات توفير بنكي مصر وCIB

يقدم بنك مصر عائدا يوميا يتراوح بين 8 و10% على حساب التوفير الجاري، بحد أدنى 50 ألف جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد اليومي، فيما يقدم البنك التجاري الدولي عائد يومي يتراوح بين 6 و9% على المبالغ من 100 ألف جنيه، بحساب توفيره الذي يُفتح بـ20 ألف جنيه، وفق الموقع الرسمي للبنك.

حسابات توفير «الأهلي المتحد وأبوظبي الإسلامي»

يصل عائد حساب التوفير من البنك الأهلي المتحد لـ8%، على المبالغ من 100 ألف جنيه، في حين يقل سعر الفائدة لـ4.25% و7.25% على حساب التوفير اليومي من مصرف أبو ظبي الإسلامي، بحد أدنى لفتح حساب التوفير واحتساب العائد 100 ألف جنيه، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

كان البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، ثبت أسعار الفائدة مطلع الشهر الجاري على مستوياتها في ديسمبر، بعد زيادة بلغت 8% خلال العام 2022، ليصل سعري الإيداع والإقراض لـ16.25% و17.25% على الترتيب ذاته.