محافظ القاهرة يسلم 10 عربات أطعمة لشباب قادرين باختلاف

سلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عقود تشغيل عربات أطعمة ومشروبات للشباب من قادرين باختلاف وعددهم 10 شباب حيث تم تسليمهم التراخيص اللازمة لتشغيل المشروع وتوفير مكان لهم بالقرب من مقر إقامتهم، وسيتم توزيع عربات الاطعمة داخل نطاق حي السيدة زينب.

المحافظة تستهدف تسليم 100 عربة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بشبابنا من قادرين باختلاف ،واليوم تم تسليم المرحلة الأولى للشباب لتوفير فرص عمل لهم وتشجيعهم على العمل الحر بالتنسيق مع الجمعيات ومديرية التضامن، مؤكدا أنه مستهدف تسليم 100مشروع عربات طعام للشباب في مختلف أحياء القاهرة، خلال الفترة المقبلة؛ لدعم الشباب وخلق مزيد من فرص العمل لهم، حيث يتم افتتاح مزيد من معارض ومنافذ السلع بكل الأحياء بأسعار مخفضة لكل المواطنين لتخفيف العبء عنهم ومواجهة أي تلاعب أو احتكار للسلع الغذائية.

محافظة القاهرة

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تعمل على دعم المواطنين من خلال إقامة المعارض ومنافذ السلع.