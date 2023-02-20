«تجارية الفيوم»: توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 25% الفترة المقبلة

توقعت الغرفة التجارية، انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المُقبلة، بنسبة 25% تقريبًا، وذلك بعد الإفراج عن كميات كبرى من الأعلاف، فضلًا عن إلغاء الضرائب لمدة 3 سنوات على مختلف مزارع الدواجن في جميع المحافظات.

اختلاف الأسعار من مكان لآخر

وقال مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الفراخ البيضاء اليوم تراوحت بين 80 و85 جنيهًا في المحال التجارية بمدينة الفيوم، موضحًا أنّ الأسعار تنخفض قليلًا في بعض المراكز دون غيرها.

وكشف أنّ توقف دورات إنتاج الدواجن هو سبب ارتفاع الأزمة، مُبينًا أنّه أثناء أزمة الأعلاف أوقفت عدة مزارع دورات الإنتاج، مما تسبب في قلة المعروض من الدواجن وسط الإقبال عليها فتسبب في رفع أسعار الفراخ.

زيادة المعروض وقلة الأسعار

وأشار إلى أنّه بعد الإفراج عن كل الأعلاف، وإلغاء الضرائب على مزارع الدواجن، سيتسبب ذلك في انخفاض أسعار الفراخ بصورة كبيرة، وعودتها لأسعارها الطبيعية، ولكن ذلك سيأخذ وقتًا نظرًا لأنّ الدورات بدأت تنتظم ولكن الدورة الواحدة تستغرق بين 45 وحتى شهرين لكي تنتهي الدورة ويتم بيع الدواجن فيزيد المعروض وينخفض السعر.