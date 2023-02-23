قطع المياه عن مناطق في القاهرة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع مياه الشرب بعددا من المناطق، نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم بميدان عبد المنعم رياض اسفل كوبرى 6 أكتوبر.

مواعيد قطع المياه بالقاهرة

وقالت الشركة في بيان لها، إن إحلال وتجديد الخط سيترتب عليه انقطاع المياه عن منطقة الزمالك، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 2023/2/24 حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 25-2-2023.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب

ووفق البيان، فإن الشركة ستدفع بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125