تعيينات شركة المياه والصرف الصحي.. موعد الاختبارات والمقابلات الشخصية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين الذين اجتازو الاختبارات التحريرية بعد فحص جميع التظلمات لوظائف «مهندس - كيميائي - فني تشغيل - حرفي تشغيل - سائق - سائق معدات - سباك - كهربائي - لحام - مراقب أمن - كاتب ومدخل بيانات - أمين مخزن - قارئ ومحصل - فني معمل - عامل خدمة» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021.

موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين للوظائف

وحدد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف «مهندس - كيميائي - فني تشغيل - حرفي تشغيل» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل 2022 وحتى السبت الموافق 10 من الشهر نفسه.

موعد الاختبار العملي

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن موعد الاختبار العملي للمتقدمين لشغل وظائف «سائق - سائق معدات - سباك - كهربائي - لحام» خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 11 من شهر ديسمبر المقبل 2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 12 من نفس الشهر كمرحلة أولي .

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف «مراقب امن - كاتب ومدخل بيانات - أمين مخزن - قارئ ومحصل - فني معمل - عامل خدمة» كمرحلة ثانية تباعا.

مكان إجراء الاختبارات العملية والمقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إنها ستقوم بإجراء الاختبارات العملية والمقابلات الشخصية بمركز تدريب الكنوز الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بجوار محكمة الأسرة بقنا في المواعيد المحددة.