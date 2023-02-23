تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية.. اعرف الخطوط بالتفصيل

أعلنت وزارة النقل، سعر تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية، تمهيداً لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية اعتباراً من أول مارس المقبل، موضحة أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات الخاصة لتوفير أتوبيسات وميني باصات لنقل الموظفين من مختلف أنحاء القاهرة الكبرى إلى العاصمة.

تفاصيل تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية

وتختلف تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية، من شركة لأخرى ومن مكان لآخر، بحسب ما أكدته وزارة النقل، موضحة أن أبرز الشركات التي تم التعاقد معها هي «ستار لاين، أجياد، جولدن باص للنقل البري، الإبراهيمية للنقل الجماعي، الأستاذ، البريق وكويك لاين».

تعريفة الركوب لميني باصات شركة ستار لاين

وجاءت تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية لميني باصات شركة ستار لاين كالتالي:

- من قسم الأهرام: 30 جنيها.

- من 6 أكتوبر: 30 جنيها.

- من الشيخ زايد: 30 جنيها.

- من الجيزة: 21 جنيها.

- من العمرانية: 21 جنيها.

- من الدقي: 21 جنيها.

- من الزمالك: 21 جنيها.

تعريفة الركوب لميني باصات شركة كويك لاين

كما جاءت تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية لميني باصات شركة كويك لاين للاستثمار كالتالي:

- من البساتين: 28 جنيها.

- من الخليفة: 28 جنيها.

- من المقطم: 28 جنيها.

تعريفة الركوب لميني باصات شركة البريق للنقل

فيما جاءت تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية لميني باصات شركة البريق للنقل كالتالي:

- من الوايلي: 27 جنيها.

- من باب الشعرية: 27 جنيها.

تعريفة الركوب لميني باصات شركة أجياد

كما جاءت تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية لميني باصات شركة أجياد كالتالي:

- من السيدة زينب: 20 جنيها.

- من عابدين: 20 جنيها.

- من قصر النيل: 20 جنيها.

- من الوراق: 24 جنيها.

- من إمبابة: 24 جنيها.

- من بولاق الدكرور: 24 جنيها.

- من العجوزة: 24 جنيها.

- من مدينة نصر: 20 جنيها.

- من الزاوية الحمراء: 20 جنيها.

- من حدائق القبة: 20 جنيها.

- من الساحل: 20 جنيه.

- من شبرا مصر: 20 جنيه.

- من الأزبكية: 20 جنيها.

تعريفة الركوب لميني باصات شركة الإبراهيمية

وجاءت تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية لميني باصات شركة الإبراهيمية كالتالي:

- من التبين: 28 جنيها.

- من المعادي: 28 جنيها.

- من مصر القديمة: 28 جنيها.

- من المرج: 27 جنيها.

- من عين شمس: 27 جنيها.

- من المطرية: 27 جنيها.

تعريفة الركوب لميني باصات شركة سيرز للنقل

وجاءت تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية لميني باصات شركة سيرز للنقل كالتالي:

- من الخانكة: 30 جنيها.

- من الخصوص: 30 جنيها.

- من الحوامدية: 35 جنيها.

- من أطفيح: 35 جنيها.

- من العياط: 35 جنيها.

- من شبرا الخيمة: 30 جنيها.

- من قليوب: 30 جنيها.

تعريفة الركوب لأتوبيسات شركة القاهرة للنقل

وجاءت تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية لأتوبيسات القاهرة للنقل الجماعي كالتالي:

- من القاهرة الجديدة: 25 جنيها.

- من مصر الجديدة: 25 جنيها.

- من النزهة: 25 جنيها.

- من بدر: 25 جنيها.

- من العاشر من رمضان: 25 جنيها.

- من السلام: 25 جنيها.

- من الشروق: 25 جنيها.

تعريفة الركوب لميني باصات شركة جولدن باص

بينما جاءت تعريفة الركوب من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية لميني باصات شركة جولدن باص كالتالي:

- من طوخ: 30 جنيها.

- من بنها: 30 جنيها.

- من القناطر: 30 جنيها.