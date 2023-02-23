أحمد آدم في «آدم شو» على الحياة: الفيس بوك أصاب بعض الأشخاص بـ«شيزوفرينيا»

قال الفنان أحمد آدم، مقدم برنامج «آدم شو»، إن موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أصاب بعض الأشخاص بـ«شيزوفرينيا»، وأصبح لهم شخصيتين الأولى على فيس بوك والأخرى مختلفة تماما في الحقيقة.

المنشورات تختلف عن الحقيقة

وأضاف أحمد آدم، أن أغلب منشورات هذه الأشخاص في موقع التواصل فيس بوك، مختلفة تماما عن حقيقتهم في الحياة عموما.

وتابع أن عالم السوشيال ميديا غريب جدا، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أغرب من عناوين فيديوهات السوشيال ميديا عموما سواء فيسبوك أو يوتيوب.

برنامج آدم شو

وانطلقت الحلقة السادسة من برنامج «آدم شو»، للفنان أحمد آدم، على شبكة تليفزيون الحياة فى عودة جديدة للبرنامج الكوميدى الذى كان يقدمه قبل سنوات.