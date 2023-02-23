رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد آدم في «آدم شو» على الحياة: الفيس بوك أصاب بعض الأشخاص بـ«شيزوفرينيا»

كتب:

محمد عزالدين
10:46 م | الخميس 23 فبراير 2023
أحمد آدم

أحمد آدم

قال الفنان أحمد آدم، مقدم برنامج «آدم شو»، إن موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أصاب بعض الأشخاص بـ«شيزوفرينيا»، وأصبح لهم شخصيتين الأولى على فيس بوك والأخرى مختلفة تماما في الحقيقة. 

المنشورات تختلف عن الحقيقة

وأضاف أحمد آدم، أن أغلب منشورات هذه الأشخاص في موقع التواصل فيس بوك، مختلفة تماما عن حقيقتهم في الحياة عموما.

وتابع أن عالم السوشيال ميديا غريب جدا، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أغرب من عناوين فيديوهات السوشيال ميديا عموما سواء فيسبوك أو يوتيوب.

برنامج آدم شو 

وانطلقت الحلقة السادسة من برنامج «آدم شو»، للفنان أحمد آدم، على شبكة تليفزيون الحياة فى عودة جديدة للبرنامج الكوميدى الذى كان يقدمه قبل سنوات.

اقرأ المزيد:

أحمد آدم في «آدم شو» على الحياة: السوشيال ميديا «شقلبت حياتنا»

أحمد آدم يسخر من عيد الحب بمقاطع فيديو من الواقع

أحمد آدم عبر برنامجه «آدم شو»: الزيجات الفاشلة سببها تدخل الأهل

أحمد آدم في «آدم شو» عن اختيار شريكة الحياة: خناقة بين العقل والقلب

أحمد آدم في «آدم شو»: الجواز مش زي الموبايلات.. لا عليه توكيل ولا ضمان

أحمد آدم في «آدم شو»: عمرو دياب وتامر حسني في فرح واحد.. كان ناقصهم عبدالحليم
بقلم محمد عزالدين