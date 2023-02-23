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برنامج «مصر تغني» يسلط الضوء على الغناء البدوي في محافظة البحيرة

كتب:

محمد عزالدين
11:55 م | الخميس 23 فبراير 2023
الفن البدوي

الفن البدوي

سلط برنامج «مصر تغني»، المذاع على القناة الأولى، الضوء على الفن البدوي في محافظة البحيرة.

بداية غناء التحدي

وقال المغني عطية العزومي إن الغناء البدوي هو بداية التحديات، فكل قبيلة تقدم صبيتها للغناء، وكل صبي يستغرق ساعة ويتبادلون التحدي بينهم، وهذا الفن بدأ في الثمانينيات.

وأضاف «العزومي» أنه اكتشف موهبته في الغناء وقرر استغلالها، بالرغم من المتاعب والصعوبات، لكن طالما الشخص موهوب لابد أن يصل لهدفه.

 ولفت إلى أن لديه 4 أبناء، وابنه «خميس» فرض نفسه في الغناء عن بقية إخوته، مازحا: «المشكلة اللي بينا إنه زملكاوي وأنا أهلاوي».

برنامج «مصر تغني»

وتدور فكرة برنامج «مصر تغني»، حول استكشاف التراث المصري المحلي الفني واستكشاف الموسيقى المصرية على مستوى المحافظات، والبحث عن الفنانين والآلات الموسيقية وإلقاء الضوء على نجوم شعبيين والمواهب الغنائية، في دمياط، إسكندرية، قنا، سوهاج، أسيوط وسيوة، ومطروح.

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