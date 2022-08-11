باحث بمعهد أجورا في سويسرا: هدفنا القضاء على مرض السرطان

قال الدكتور هيثم شعبان، باحث ورئيس مشروع بحثي بمعهد أجورا لأبحاث السرطان بلوزان – سويسرا، إن كلمة «أجورا» أصلها يوناني، وتعني «التجمع»، واختير الاسم بهدف التجمع لمحاربة السرطان، لافتًا أنه جرى بناء مركز الأبحاث الانتقائية للسرطان في سويسرا من خلال التبرعات، بالرغم أنها دولة غنية، ولكن التبرعات هدفها رفع قيمة العلم، ومساهمة الناس في محاربة الأمراض.

150 باحثًا في معهد أجورا

وأضاف «شعبان»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن مركز الأبحاث الانتقائية للسرطان يستضيف مجموعات بحثية كثيرة من كليات الطب والهندسة والعلوم بلغ عددهم ما بين 100 لـ 150 باحثًا، و«كل واحد عنده فكرة وهتطبق».

وأوضح أن المبنى يحتوي على مجسم فني يشرح شكل خلايا السرطان بهدف تذكير الباحثين بالعدو، ويضع الباحث هدفًا طول الوقت للقضاء على هذا المرض، كما أنه يوجد جسر في المبنى يصل ما بين غرف المرضى وقاعات الباحثين.

تشخيص السرطان أسرع وأرخص

وكشف «شعبان» عن فكرته عندما التحق بمعهد أجورا وهي عبارة عن تشخيص بطريقة أسهل وأرخص للسرطان، وهذا سيساعد أكثر في الطب الدقيق.

وعرّف الإعلامي أحمد فايق بالدكتور هيثم شعبان، على أنه الباحث في معهد الهندسية الحيوية بالمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، لافتا إلى أنه أحرز هدفًا كبيرًا عبارة عن ميكروسكوب يصور الخلايا المسؤولة عن السرطان، وأجرى تكنيكًا داخل الميكروسكوب جعله لأول مرة في العالم يصور الحمض النووي للخلية السرطانية وهي حية، وهي بداية لاكتشاف عمل الخلية السرطانية وإيجاد حلول لهذا المرض.