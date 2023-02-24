«اتحاد المصارعة» يكشف تفاصيل بطولة التصنيف العالمي.. «فيديو»

كشف إبراهيم عادل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ومدير بطولة التصنيف العالمي، تفاصيل البطولة، موضحًا: «هناك 53 دولة تشارك في البطولة، وهذا الحدث مميز للغاية لمصر لأنه يروج لها، وبخاصة بعدما يعود اللاعبون لبلادهم».

وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC: «رئيس الاتحاد الدولي للعبة عندما وصل مصر، صمم على الذهاب للفندق وظل هناك 10 دقائق فقط، ثم تابع مباريات البطولة، وأكدنا له أننا بذلنا أقصى جهد حتى تخرج البطولة بشكل رائع».

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ومدير بطولة التصنيف العالمي: «حصلنا على ميدالية ذهبية أمس، وميدالية برونزية، وسمر حمزة ستلعب بعد قليل، وأتمنى من الله عز وجل ان يوفقها، وأشارك بـ 59 لاعبا أغلبهم من منتخبي الشباب والناشئين، ونمحنهم فرصة لمواجهة لاعبين عالميين ذوي مستوى عالٍ».

وأشار، إلى أنّ هذه البطولة تحمل اسم إبراهيم مصطفى، وتعتبر واحدة من 4 بطولات تصنيف عالمية: «نشارك بمنتخب الشباب ومنتخب 23 سنة، كي نؤهلهم لأولمبياد 28، وبالتالي فإننا نجعلهم يحتكون بأبطال العالم وأبطال الأولمبياد، خسروا، لكنهم قدموا أداء مميزا».