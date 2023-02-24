740 ألف جنيه إيرادات أفلام السينما خلال يوم واحد

حققت الأفلام المعروضة في السينما، أمس، إيرادات بلغت 740 ألف و895 جنيه، وجاء فيلم «أنا لحبيبي»، بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي، في قائمة الإيرادات حيث حقق 234 ألف و364 جنيه، من إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، فيما حقق فيلم «الحب بتفاصيله»، بطولة محمد نور وملك قورة، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حمدي، إيرادات هزيلة بلغت 197 جنيها فقط، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أخي فوق الشجرة

وحقق فيلم «أخي فوق الشجرة»، إيرادات 161 ألف و480 جنيه، بطولة رامز جلال، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، دينا محسن ويزو، نسرين طافش، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

نبيل الجميل أخصائي تجميل

وحقق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، إيرادات تقدر بـ 130 ألف و225 جنيه، بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد سلام، أحمد فؤاد سليم، ياسر الطوبجي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

المطاريد

كما حقق فيلم المطاريد، إيرادات 90 ألف و708 جنيه، بطولة إياد نصار، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي.

شلبي

وحقق فيلم شلبي، إيرادات 77 ألف و767 جنيه، بطولة روبي، كريم محمود عبدالعزيز، بيومي فؤاد، تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.

«جروب الماميز»

وحقق فيلم جروب الماميز، إيرادات 30 ألف و952 جنيه، بطولة يسرا اللوزي، روبي، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، إخراج عمرو صلاح.

«اتنين للإيجار»

وحقق فيلم «اتنين للإيجار»، إيرادات 13 ألف و952 جنيه، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، ناهد السباعي، تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي.