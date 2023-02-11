2 مليون و321 ألف جنيه إيرادات أفلام السينما في يوم واحد

جاءت إيرادات الأفلام البالغ عددها 8، المعروضة في السينما أمس الجمعة، بنحو 2 مليون و321 ألفًا و861 جنيهًا، إذ تصدر رأس القائمة فيلم «أخي فوق الشجرة»، بطولة رامز جلال بنحو 555 ألف جنيه، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم،، فيما تذيل القائمة فيلم الحب بتفاصيله بإيرادات 10 آلاف و983 جنيها، بطولة محمد نور وملك قورة، تأليف كريم الحسيني وإخراج محمد حمدي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أنا لحبيبي

وجاءت إيرادات فيلم «أنا لحبيبي» بنحو 544 ألفًا و981 جنيهًا، بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي وسوسن بدر، إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران.

نبيل الجميل أخصائي تجميل

وجاءت إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، 426 ألف و955 جنيه، بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد سلام، أحمد فؤاد سليم، ياسر الطوبجي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

شلبي

وحققت إيرادات فيلم شلبي 300 ألف و989 جنيها، بطولة روبي، كريم محمود عبدالعزيز، بيومي فؤاد، تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.

المطاريد

وبلغت إيرادات فيلم المطاريد 250 ألفا و153 جنيها، بطولة إياد نصار، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي.

جروب الماميز

وجاءت إيرادات فيلم جروب الماميز بـ182 ألفا و256 جنيها، بطولة يسرا اللوزي، روبي، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، إخراج عمرو صلاح.

اتنين للإيجار

وبلغت إيرادات فيلم اتنين للإيجار 50 ألفا و528 جنيها، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، ناهد السباعي، تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي.