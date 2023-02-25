نصائح للتعامل مع أطفال المدارس وقت الزلازل.. لا تخرج من الفصل

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر في القليوبية منشورًا بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث الزلازل والهزات الأرضية حال تواجد الطلاب والعاملين بالمنشآت التابعة والمعاهد والإدارات والتوعية العامة في مثل هذه الحالات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية إجراءات وتحذيرات الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية في حال حدوث الزلازل، والتي جرى توزيعها على الإدارات والمعاهد.

تعليمات وإجراءات التصرف في حالة الهزة الأرضية

وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين منشآت الأزهر والعاملين بها، باتباع ما يلي:

- التزم في مكانك داخل المنشأة مكتب أو فصل.

- عدم الخروج من المكتب والفصل خلال الهزة تفاديًا لسقوط الأنقاض فوق رأسك.

- يجب على المعلمين والمشرفين التنبيه على الطلبة بالاختباء تحت أثاث صلب مثل المقاعد الديسك أو المكتب أثناء حدوث زلزال.

- الحرص على حماية الرأس بدرجة أولى أو النصف العلوي من الجسم تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف.

- التحرك حيثما تحركت الأشياء التي تختبئ تحتها لحين التأكد من أن الهزة الأرضية انتهت.

- إذا لم يتوافر مكان للاختباء فعلي الشخص أن يقف منتصبا بجوار احدى أركان الجدار مباشرة، مع وضع ذراعيه حول منطقة العنق ووضع الحقيبة على الرأس إن وجدت.

الابتعاد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة

إجراءات التعامل مع ذوي الهمم

وأوضح البيان إجراءات التعامل مع حالات ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات الحركية خلال الهزة الأرضية والزلازل كالتالي:

- عند وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ينصح بأن يجعل الكرسي الخاص به في وضع الثبات حتى لا يتحرك

- وضع اليد والزراعين حول الرأس قدر الإمكان.

إجراءات إخلاء المبنى

أوضح البيان إجراءات إخلاء المبنى بعد انتهاء الزلازل أو الهزة الأرضية حيث يتم إخلائه بدأ من الدور الأول ثم الأدوار التي تليها مع المتابعة المستمرة للمبنى للتأكد من عدم وجود أية تشققات بالمنشأة إدارة أو معهد والعمل على اجراء الصيانة لها.

ونبه البيان أنه يجب مراعاة التدريب المستمر على خطة إخلاء المبنى بحد أدنى مرة كل فصل دراسي مع ضرورة تنفيذ هذه التوصيات بكل دقة داخل المنشآت تأمينا لها وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها والمتعاملين معها.