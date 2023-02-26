مسار «ميني باصات» شركتي «سيرز» و«الأستاذ» من القاهرة إلى العاصمة الإدارية

كشفت وزارة النقل والمواصلات عن مسار ميني باصات شركتي «سيرز» و«الأستاذ» للنقل الجماعي من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة نقل الموظفين للعاصمة في أول مارس المقبل، موضحة سعر التعريفة من نقطة التحرك من القاهرة الكبرى إلى نهاية الرحلة.

مسار شركة «سيرز» للنقل الجماعي

وأضافت وزارة النقل، أنَّ مسار شركة سيرز للنقل الجماعي هو الخانكة وتشمل الخانكة والإمام الغزالي، والخانكة السلام والقاهرة بلبيس الصحراوي والدائري الإقليمي ويبلغ سعر التذكرة 30 جنيهاً، والخصوص وتشمل الخصوص وموقف الخصوص والدائري/ الدائري الإقليمي ويبلغ سعر التذكرة 30 جنيهًا.

مسار ميني باصات شركة «الأستاذ» للنقل الجماعي

وأيضاً كشفت وزارة النقل في تقرير رسمي لها عن مسار ميني باصات شركة الأستاذ للنقل الجماعي من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الحوامدية ويشمل الحوامدية والمنيب والجامعة وكوبري أكتوبر ونادي السكة ومحور المشير والتسعين الجنوبي والدائري الإقليمي وسعر التذكرة 35 جنيهًا، وأطفيح وتشمل أطفيح والدائري وصفط اللبن والقصر العيني مجري العيون وصلاح سالم والحي الثامن وطريق السويس والطريق الدائري الإقليمي وسعر التذكرة 35 جنيهًا.

يشمل المسار أيضًا العياط والمنيب والقصر العيني ومجري العيون ومجرى العيون وصلاح سالم والحي الثامن وطريق السويس والطريق الدائري الإقليمي، وسعر التذكرة 35 جنيهًا، وكذلك قليوب وموقف قليوب وإسكندرية الزراعي والدائري، طريق السويس، الطريق الدائري الإقليمي، وسعر التذكرة 30 جنيهًا، وشبرا الخيمة حيث شبرا الخيمة ومحطة شبرا الخيمة والنادي الأهلي والهجانة وطريق السويس والدائري الإقليمي، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.