بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2023.. «جرى ضخها في ماكينات الصرافة»

أعلنت وزارة المالية، في بيان رسمي أن اليوم سوف يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومؤسسسات مختلفة، موضحة في كتابها الدوري موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 سيبدأ اليوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بجميع المحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وتابعت وزارة المالية في كتابها الدوري الخاص بشأن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، أنّ صرف أجور العاملين في الوزارات والهيئات سيبدأ اليوم الخميس، حيث تم ضخ مرتبات شهر فبراير داخل ماكينات الصرافة الخاصة بالبنوك المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية ومنها البنوك الحكومية الأهلي المصري وبنك مصر في جميع محافظات الجمهورية.

اليوم صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وأشارت وزارة لمالية، إلى أنّه من المقرر صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين وموظفي الحكومة لمدة 4 أيام، تبدأ من اليوم الخميس 23 فبراير 2023، ويستمر الصرف أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، موضحة أن البنك المركزي المصري، أمر بضخ مرتبات شهر فبراير في ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها في المحافظات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المسؤولة في الدولة منذ عدة أيام ماضية.

وطالبت «المالية»، المواطنين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية منعا للإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنّها قررت تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات من مستحقات العاملين، ومراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.