«تجارية الفيوم»: سعر كيلو البانيه يتراجع 28 جنيها دفعة واحدة في الأسواق

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت، في جميع المحال التجارية بمحافظة الفيوم، حيث فقد كيلو الفراخ الواحد 11 جنيهًا، بينما فقد سعر كيلو البانيه اليوم 28 جنيهًا دفعة واحدة، وسط توقعات باستمرار الانخفاض حتى يعود سعر الدواجن إلى سعرها الطبيعي إلى ما قبل التحرك، بعد تخريج دورات الدواجن التي توفر احتياجات السوق.

وساهم طرح كميات كبيرة من الفراخ البرازيلي المستوردة، بصورة كبيرة، في تراجع أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، بعدما عقد الأهالي العزم على شرائها، ومقاطعة الفراخ الحية حتى تنخفض أسعارها، فيما خيّمت حالة من الفرحة على أهالي محافظة الفيوم فور انخفاض سعر الفراخ، آملين استمرار الانخفاض قبيل شهر رمضان المبارك 2023.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

وقال مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أنّ أسعار الفراخ اليوم للمستهلك، شهدت تراجعًا كبيرًا في جميع محال المحافظة، موضحًا أنّها جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم: تراوحت بين 76 حتى 77 جنيهًا جنيهًا بدلًا من 87 جنيهًا، أي فقدت 11 جنيهًا من سعرها في الكيلو الواحد.

سعر البانيه اليوم: تراوح بين 165 حتى 167 جنيهًا للكيلو بدلًا من 195 جنيهًا بتراجع نحو 28 جنيهًا دفعة واحدة.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك: تتراوح بين 110 وحتى 112 جنيهًا للكيلو.

توقعات بانخفاض أسعار الفراخ

وأشار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إلى أنّ سبب ارتفاع الفراخ كان توقف دورات الدواجن بسبب عدم الإفراج عن الأعلاف، مما تسبب في قلة المعروض وزيادة الإقبال عليها وبالتالي تسبب في تحرك أسعارها، موضحًا أنّ الإفراج عن كافة الأعلاف، وإلغاء الضرائب لمدة 3 سنوات لجميع مزارع الدواجن سيحل الأزمة بصورة كبيرة.

انخفاض الأسعار سيستمر طوال الفترة المقبلة

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إلى أنّه من المتوقع انخفاض أسعار الفراخ بصورة كبيرة خلال الفترة المُقبلة، نظرًا لانتظام دورات الدواجن داخل المزارع، والتي تستغرق مدة بين 45 وحتى 60 يومًا حتى تنتهي الدورة ويتم طرح الدواجن في المحال التجارية، حيث سيتم توفير كميات ضخمة من الدواجن، وبالتالي ستنخفض أسعار الدواجن، فضلًا عن سعر البانيه.