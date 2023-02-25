الحياة الآن.. مباشر: إنشاء 4 ملاعب قانونية في إدفو

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «مشروع إنشاء ملعب قرية الشماخية بإدفو طبقا للمواصفات القانونية 104 في 64 متراً».

4 ملاعب قانونية

قال المهندس مصطفى شعبان، مدير مشروع تطوير مركز شباب الشماخية بإدفو، إن ملعب قرية الشماخية، واحد من 4 ملاعب قانونية جار تنفيذها في إدفو، وتبلغ مساحة الملعب الواحد 104 x 64 مترا، وملعب النجيلة 100 x 60 مترا.

ولفت أن المشروع يتضمن مبنى إداريًا يتكون من صالة انتظار ومنطقة الحمامات وغرفتين إداريتين، لافتا أنه جرى مراعاة ذوي الهمم في منطقة الحمامات.

النجيلة المستخدمة مصرية

وأوضح أن نوع النجيلة المستخدمة مصرية، لافتا أن التصنيع كله في مشروعات حياة كريمة تنفذ من موارد الدولة.

يذكر أن ملعب قرية الشماخة يضم مبنى إداريًا، وصالة انتظار وغرفتين إداري وغرفة لذوي الهمم، ويخدم قرى ونجوع البصيلية والكلح غرب.