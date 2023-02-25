الحياة الآن.. مباشر: نسبة تنفيذ الوحدة الاجتماعية في إدفو وصلت لـ97%

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «يستمر العمل في مشروع إنشاء الوحدة الاجتماعية بقرية عمرو بن العاص ضمن مباردة حياة كريمة في مركز إدفو».

المبنى يقع على مساحة 500 متر

وتقع الوحدة الاجتماعية بقرية عمرو بن العاص على مساحة 500 متر مربع.

وقال المهندس إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، إنه جار إنشاء 10 مبان على مستوى مركز ومدينة إدفو، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشكل شخصي بالقرى الأكثر فقرا، خاصة قرى حياة كريمة.

تسليم المشروع بعد 10 أيام

ولفت «سليمان» إلى أن الوحدة الاجتماعية بقرية عمرو بن العاص تحتوي على حضانة ومراكز اجتماعية تخدم المواطن البسيط، ونسبة تنفيذه وصلت إلى 97%، وخلال 10 أيام سيتم تسليمه بالكامل.

من جانبه، قال المهندس محمد بدوي، مدير مشروع الوحدة الاجتماعية بقرية عمرو بن العاص في إدفو، إن المشروع عبارة عن وحدة اجتماعية ويحتوي على مركز تأهيل ذوي الإعاقة، وجزء خاص بالحضانات للأطفال و«كيدز إيريا».