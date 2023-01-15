نهى عبدالعزيز تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة عيد ميلاد قناة dmc (فيديو)

أعلنت الإعلامية نهى عبدالعزيز، أسماء الفائزين بجوائز عيد ميلاد قناة dmc، التي تم إطلاقها أمس السبت، ضمن احتفالات القناة بعيدها السادس، وذلك خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلامية سناء منصور.

وأكدت الإعلامية: «تواصل معنا عدد كبير من المشاهدين، وجرى اختيار الفائزين بطريقة إلكترونية دون أي تدخل منا، واليوم تواصل زملاؤنا مع الفائزين، الذين ربحوا 25 جائزة قيمة، ألف مليون مبروك لمن شاركونا الفرحة».

وأشارت إلى أن الفائزين هم هناء علي السعيد من منطقة عين شمس، وعمر نبيل من أكتوبر، وإيمان حنفي من الشيخ زايد، وشاهيناز فاروق أمين من المنيا، وموسى إبراهيم من المرج، وريهام محمد محمود من الزيتون، وحنان محمود من مصر الجديدة، ومحمد حمدي الصافي من البحيرة، وعمر عيد زكي من الشيخ زايد، وميرنا أحمد علي من البحيرة، وشيماء عادل من الإسكندرية، وشريف سيد من القاهرة، وهدى السيد عبدالرحمن من المرج، وأميرة صابر مجدي من الجيزة، وعمر لبيب محمد من القاهرة، ولبنى عبدالرازق فرج من الزيتون، ورغدة محمد من حدائق القبة، وهبة أحمد فايد من أسيوط، وهاني عبدالمنعم بسيوني من 6 أكتوبر، وإيهاب جمال عبدالعال من القاهرة، وحنان السيد عبدالعليم من منطقة 6 أكتوبر، وآية محمد علي من القاهرة، وعلاء أحمد مصطفى من القاهرة، ومنى محمد من المنوفية، ورانيا محمد عنتر من القاهرة.