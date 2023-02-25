«النقل» تكشف كيفية الذهاب للعاصمة الإدارية الجديدة بالمترو والأتوبيسات

كشف المهندس سيد متولي، رئيس جهاز النقل البري بوزارة النقل، تفاصيل رحلة المواطن من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الخط الثالث للمترو محوري داخل القاهرة الكبرى.

كيفية الذهاب للعاصمة الإدارية الجديدة

أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق محطة جمال عبد الناصر، وهي محطة تبادلية وتكاملية.

ولفت إلى أن هناك 48 مسارًا منتظمة كلها أتوبيسات حديثة تنطلق من جميع أنحاء القاهرة الكبرى وتصل مباشرة للعاصمة الإدارية الجديدة دون التغيير من خط لآخر.

مواصلات العاصمة الإدارية

وأشار إلى أن خطة الوزارة تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، موضحا أن هناك أسعارا تم تحديدها للاشتراك في الرحلة ضمن مراحل محددة.