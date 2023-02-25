شعبة الدواجن: الاستيراد يضبط الأسعار.. وشروط صارمة للحفاظ على صحة المواطن

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إنّ هناك أزمة وهي فجوة تقدر بنحو 40%، موضحًا: «نستهلك 180 ألف طن شهريا، وإذا استمرت الفجوة، فإن الأسعار تظل مرتفعة، لكن حينما يتم التحرك الإيجابي واستيراد دواجن من الخارج لسد الفجوة، في ظل اقتراب شهر رمضان، فإن هذا أمر جيد، وهذا هو دور الدولة».

الدواجن آمنة في السوق المصرية

أضاف «السيد»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «بدأ بعض الناس يتحدثون عن جودة الدواجن، وهذا كلام عارٍ عن الصحة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال ان تستورد الدولةُ أيَ دواجن أو مواد غذائية للمواطن المصري يكون فيها خلل».

شروط لضمان سلامة الذبح

وتابع رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية: «نضمن ان يكون الذبح إسلاميا، وعندما تصل الشحنات إلى الموانئ المصرية يتم أخذ 3 عينات، عينة لمعهد صحة الحيوان، وعينة لوزارة الصحة، وعينة للصادرات والواردات، وإذا كانت العينات سليمة فإنها يتم طرحها في السوق، ومن ثم، فإن لدينا شروط صارمة للحفاظ على صحة المواطن المصري».