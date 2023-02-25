طريقة التعامل مع شخص تعرض للهجوم من حيوان مسعور: لا تخيط الجرح

قد يتجاهل البعض، تعرضهم للهجوم من أحد الحيوانات، ومن بينها الكلاب أو القطط المسعورة، ما يستلزم معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل في مثل هذه الحالات، ومعرفة هل يؤدي خدش الحيوان بالإصابة بالسعار أو دخوله حالة خطرة.

تجنب الإصابة بمرض السعار

وتعليقا على ذلك، قال بهاء الدين محمد، طبيب بيطري، إنه عند تعرض الإنسان للهجوم من أي من الحيوانات، لابد من الذهاب إلى إحدى الصيدليات أو المستشفى على الفور، لتلقي التطعيم المناسب لمثل هذه الحالات، وذلك لتجنب الإصابة بمرض السعار.

وأضاف «بهاء الدين»، خلال حديثه مع الوطن، أن مرض السعار هو مرض فيروسي مميت، يصيب الإنسان إذا تعرض لعضة كلب مسعور يحمل الفيروس، أو عن طريق ملامسة لعاب حيوان مسعور لجرح إنسان مفتوح، أو خدش الحيوان بحوافره لجلد الإنسان.

كيفية التعامل عن الإصابة مع هجوم حيوان مسعور

وتابع الطبيب البيطري، أنه لابد من التعامل الفوري عند تعرض الشخص لهجوم من الحيوان، من خلال تنظيف الجرح وتطهيره بالماء والصابون، وفي حالة وجود نزيف نتيجة العضة لا يجب خياطتها جراحيا لأن ذلك يزيد من فرص وصول الفيروس إلى الأعصاب، وأخيرا التوجه مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

السعار ينتقل إلى الإنسان عن طريق الخربشة من حيوان مسعور وليس العض فقط، فرصة انتقال المرض موجودة لأن الفيروس يتنقل عن طريق النهايات العصبية في الجلد وليس الدم، فترة الحضانة أحيانا تستغرق عدة شهور حسب عمق الإصابة ومكانها، وكمية الفيروس، نسبة الوفاة بمرض السعار عالية للغاية، إذا لم يتم تلقي اللقاح المناسب.

نصائح للابتعاد عن الإصابة بمرض السعار

- الابتعاد قدر الإمكان عن مخالطة الحيوانات

- تلقي الجرعات الوقائية للأشخاص التي تهتم بتربية الحيوانات

- الاهتمام بمتابعة تطعيمات هذه الحيوانات المنزلية

- حماية الأطفال من مخالطة وملامسة الحيوانات.