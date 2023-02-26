كيف تحمي نفسك من مخاطر إهمال الصيانة الدورية للأجهزة؟

كشف اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية الأسبق، طرق الحماية من مخاطر إهمال الصيانة الدورية للأجهزة، قائلا إنه يجب تفصح الكتيب المصاحب للجهاز الكهربائي جيدا لمعرفة الإجراءات الصحيحة واللازمة للصيانة للقيام بها على هذا الجهاز.

أعمال الصيانة للمتخصصين

وأضاف «عبدالقادر»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على قناة «DMC»، أنه يجب أن يعهد أعمال صيانة الأجهزة للمتخصصين.

ولفت إلى أن الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي تختار شركة الغاز الطبيعي المكان المناسب لوضعها قبل تشغيلها، موضحا أن الأجهزة التي لا تعمل بالغاز الطبيعي مثل الثلاجات يجب إبعادها عن الحائط لمسافة من 10 إلى 15 سم، لإحداث عملية تهوية لماتور الثلاجة.

التأكد من تهوية الثلاجة

وأوضح أنه للتأكد من المسافة المناسبة بين الثلاجة والحائط يفضل وضع يد الشخص خلف الثلاجة إذا شعرت اليد بخروج صهد من الثلاجة فيشير ذلك إلى أن التهوية ضعيفة، وبالتالي يفضل زيادة المسافة بين الحائط والثلاجة.