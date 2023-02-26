معلومات عن خط البضائع «بلبيس - الروبيكي» الجديد.. طوله 59 كيلومترا

كشف تقرير أصدرته وزارة النقل، عن مناقشة موقف مشروع توريد 6 قطارات «تالجو» الإسبانية الفاخرة مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم استعراض وصول 4 قطارات حتى الآن وتشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية والثاني على خط «القاهرة - الأقصر»، كما يجرى تجهيز القطارين الثالث والرابع لبدء التشغيل وكذلك متابعة مخطط توريد صفقة توريد 100 جرار سكة حديد جديد والتي يمولها البنك، ووصل أول جرار الشهر الماضي ومخطط توريد أول دفعة بعدد 19 جرارا في الشهر المقبل، على أن يتمّ الانتهاء من توريد كامل العقد بعدد 100 جرار في فبراير 2024 وكذلك أهمية توفير قطع الغيار اللازمة لهذه الجرارات للدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد.

تفعيل دور خطوط السكك الحديدية في نقل البضائع

وأضاف التقرير، أن وزارة النقل بحثت مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، أخرالمستجدات الخاصة بإنشاء خط البضائع «بلبيس - العاشر من رمضان - الروبيكى» بطول 59 كم، والذي سيسهم في تعظيم وتفعيل دور خطوط السكك الحديدية في نقل البضائع وخدمة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان، وربط ورفع كفاءة نقل البضائع لمنطقة قناة السويس والموانئ الواقعة عليها بالكامل وموانئ دمياط وبورسعيد والمساهمة في نقل العاملين بمحافظات الوجه البحري «الشرقية – القليوبية – الدقهلية» إلى مصانع العاشر من رمضان.

الاستعانة بشركات عالمية للاشتراك في إدارة وتشغيل بعض المرافق

ونوه إلى متابعة آخر التطورات الخاصة بخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص في عمليات الموانئ والسكك الحديدية والمترو، إذ كشف التقرير تأكيد الوزارة على أن جميع شركات ومرافق وزارة النقل يتم تشغيلها وإدارتها بواسطة أجهزة وهيئات الوزارة بنفسها وباشتراك شركات مصرية من القطاع الخاص كما يتم الاستعانة بشركات عالمية للاشتراك في إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات التي تحتاج إلى خبرات في هذا المجال بعمال وفنيين ومهندسين وموظفين مصريين بنسبة لا تقل عن 95% و5% فقط من الأجانب لنقل الخبرة للمصريين ولمدة محددة على أن تعود الإدارة بعدها للمصريين مثل قطاع نقل البضائع في السكة الحديد وقطاع عربات النوم وإنتاج مفاتيح السكك الحديدية وإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف والميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ومحطات الحاويات في الموانئ المصرية «الإسكندرية – السخنة – دمياط – الدخيلة».

تعظيم منظومة النقل الجماعي

أيضاً نوه التقرير إلى مناقشة التعاون مع البنك في مجال الحافلات الذكية، حيث أشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي وخاصة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة مثل القطارات الكهربائية السريعة والخفيفة والمونوريل ومترو الأنفاق، مشيراً إلى أنَّ شركة «أكتا» وفرت الأتوبيسات الكهربائية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ كما تم التعاقد على أتوبيسات كهربائية للعمل داخل العاصمة الإدارية وعلى الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.