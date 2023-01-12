استشاري طرق: الدولة تستهدف تحويل سيارات النقل الجماعي للعمل بالكهرباء

قال الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والكباري، إن مصر تعيد هيكلة منظومة النقل الجماعي، وتستهدف دعم التحول إلى الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في هذا المجال لخدمة المواطنين، والحد من التلوث.

الدولة تستهدف تحويل النقل الجماعي للطاقة النظيفة

وأضاف نبيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «DMC»، أن الدولة تستهدف تحويل سيارات النقل الجماعي، للعمل بالكهرباء من خلال إعادة تخطيط النقل بالمدن التي تم افتتاحها بالفعل، إضافة إلى إنشاء الطرق بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى العديد من المشروعات الموجودة في هذه المدن الجديدة كالمونوريل بالشيخ زايد والتجمع، إذ أن المونوريل يعمل بالطاقة النظيفة وهو وسيلة نقل جماعية.

مزايا متعددة للاعتماد على النقل الجماعي

وأوضح استشاري الطرق والكباري أن وسائل النقل الجماعي تنقل أعدادا كبيرة من المواطنين وتقلل الطلب على السيارات الخاصة أو العامة وبالتالي تقلل الزحام والحوادث والاختناقات المرورية وضياع وقت المواطنين أثناء القيادة، فضلًا عن الحد من التلوث، مشيدًا بجهود الدولة التي تعتمد على التخطيط للنقل بالتزامن مع التخطيط العمراني للمدن الجديدة.