الحياة الآن.. مباشر: استمرار العمل لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالشيخ عطية في الدقهلية

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان: «استمرار العمل لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الشيخ عطية التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية».

الطاقة الاستيعابية للمحطة

محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الشيخ عطية التابعة لمركز شربين، تقام على مساحة 2 فدان و17 قيراطا.

- تعمل محطة معالجة الشيخ عطية بطاقة استيعابية 12 ألف متر مكعب يوميا.

- تخدم محطة معالجة الشيخ عطية قرى الشيخ عطية وترعة غنيم والحاج شربيني وأبو زاهر وتوابعها.

- يوفر إنشاء محطة معالجة الشيخ عطية التابعة لمركز شربين 50 فرصة عمل يوميا.

- نسبة تنفيذ العمل بمحطة معالجة الشيخ عطية 72%.

كما نشر برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان: «محطة معالجة قرية الألفي يستفاد منها لاستصلاح وزراعة 10 آلاف فدان».

القرى التي تخدمها محطة المعالجة

تخدم محطة المعالجة قرى الألفي والحصص والشناوي ومدكور الحصص والشيخ سميط وموسى شكري والبط والدوار.

ويوفر إنشاء محطة معالجة قرية الألفي التابعة لمركز شربين 100 فرصة عمل.