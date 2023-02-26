أستاذ علم زلازل لقناة «القاهرة الإخبارية»: صفيحة الأناضول لم تشهد أي تغيرات بعد الزلزال

قال الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ علم الزلازل، إنه لا يعتقد أن هناك أي تغير على صفيحة الأناضول بعد الزلزال.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية» أنه كل بضعة عشرات السنين يحدث زلزال من هذا النوع أو أقل قليلا، وهذا لا يغير في الأناضول، وقد يكون هناك إزاحة في بعض المناطق وتحتاج إلى إعادة حسابات ومساحة لإعادة تحديد بعض النقاط بشكل مباشر، وهو ضرورة كبرى قبل البد في بناء أي مباني بمنطقة الزلزال.

وتابع: «التغيرات الدراماتيكية لا تعرفها الأرض فالأرض عمرها 4.6 مليار سنة، والزلزال من هذا النمط في تلك المناطق عمره أكثر من 50 مليون سنة، وهو منذ انتهاء غوص المحيط الذي كان يفصل الصفيحة العربية عن الأناضول».

واستطرد: «وتدريجيا بشكل بطيء جدا يحدث حدث بسيط في تاريخ الأرض التكتوني كزلزال تركيا، كما أن التغيرات في هذا المجال لا تحدث فجأة ولها معدلات مدروسة، كما أن التباعد في البحر الأحمر بحدود 2 سم في السنة، والتصادم في منطقة الصفيحة العربية والأناضولية 2 سم في السنة وأفريقيا تتصادم مع أوروبا بسرعة 1 إلى 1.5 سم في السنة، وهي أمور محددة سلفا، وهذا يؤدي بنا لانغلاق البحر المتوسط بعد 50 مليون سنة».