السيناريست محمد ذو الفقار: حب الوطن رسالة مسلسل «ألف حمد الله ع السلامة»

قال السيناريست محمد ذو الفقار مؤلف مسلسل ألف حمد الله ع السلامة، إن المسلسل قائم على الموقف، موضحًا: «البطلة عائدة من سنوات الغربة مع ابنها وابنتها، ويحدث لها مواقف في مصر نقابلها في حياتنا اليومية، لكنها مواقف كوميدية، وأنا سعيد بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب».

وأضاف ذو الفقار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «البطلة عادت إلى مصر بناءً على وصية من زوجها للحصول على ورثها، وتتعرض مع ابنها وبنتها لمواقف، ويتم استقبالها في مصر بطريقة كوميدية، كما يلتقون شيماء السيد ومحمد ثروت وهما متزوجان، بالإضافة إلى محمد محمود وسماء إبراهيم».

وتابع مؤلف مسلسل ألف حمد الله ع السلامة: «الشخصيات قائمة على الدراما، هناك إيفيهات ومواقف ومفاجآت رائعة، هناك ارتجال لكنه محدود، والمؤلف يعرف جيدا ما هو مفيد للمسلسل، وأتعاون مع المخرج عمرو صلاح لأول مرة من خلال هذا المسلسل».

وواصل: «شعرت بالتفاؤل عندما علمت بأن المسلسل سيعرض على قناة الحياة، أتذكر مسلسل الوسواس الذي عُرض عبر الشاشة ذاتها وحقق نجاحا كبيرًا، مسلسل ألف حمد الله ع السلامة له رسالة، وليس مجرد مسلسل كوميدي، وهي أن نحب مصر، أبطاله كانوا ضعفاء لكن مصر احتضنتهم».