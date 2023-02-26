«الزراعة»: الدولة المصرية انتهجت خطة طموحة لتعمير سيناء

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة المصرية انتهجت خطة طموحة لتعمير وتطوير مناطق سيناء.

زراعة 600 ألف فدان

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «نستهدف زراعة 600 ألف فدان، وكان لابد من أجل تنفيذ هذه الخطة ربط سيناء بباقي مناطق الجمهورية، الدولة دشنت أنفاقًا بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه حتى تنفذ عملية الربط بين سيناء وباقي مناطق الجمهورية».

تجمعات زراعية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «بدأنا في عمل تجمعات زراعية وتطوير أساليب الزراعة وهو ما يساهم في تحقيق تنمية شاملة في سيناء».

وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «جهد كبير تمّ من جانب الدولة من أجل تنمية وتطوير سيناء، إذ تعتبر سيناء موازية للدلتا القديمة، والدولة اتخذت خطوات جادة للتغلب على كل التحديات التي تواجه التنمية هناك، بالإضافة إلى تحقيق تنمية حقيقية هناك ونهضة شاملة، والدولة دخلت في كل قطاعات التنمية».