السجن سنتين غيابيا لبائع لاتهامه بقتل «بعبع» الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة السابعة، بمعاقبة «إبراهيم. س. ه. س»، 27 سنة، بالسجن سنتين غيابيًا، لإدانته بالاشتراك في قتل «حمدي. م. ص»، وشهرته «البعبع»، مسجل خطر، وذلك لتكرار تعرضه لزوجة عم المتهم، وتهجمه عليها داخل منزله وهو في حالة عدم اتزان بسبب إدمان الكحول.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبدالمنعم سالم، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عبدالحكيم عبدالحفيظ عبدالواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي، وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني.

مقتل بعبع في وضح النهار

وتعود وقائع القضية رقم 7435 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الفيوم، المقيدة برقم 1925 بسنة 2021 كلي الفيوم، إلى 5 أغسطس 2021، حينما تلقت قوات الشرطة، إخطارًا يفيد مقتل مسجل خطر في وضح النهار بوسط الشارع، بعدما مزقه عدة أشخاص بالأسلحة البيضاء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة القتل العمد للمجني عليه مع سبق الإصرار، لخلاف سابق بينهم، لظنهم انتهاكه حرمة مسكنهم، فاستجلبوا أسلحة بيضاء سكين ومطواه، وبحثوا عنه في محيط سكنه، وما أن ظفروا به حتى طاردوه مستلين أسلحتهم البيضاء، وسددوا له طعنات غادرة بجسده ففر لداخل أحد العقارات صريع جراحه إلا أنهم أيقنوا مفارقته للحياة لفداحة إصاباته، وفاضت روحه إلى بارئها محدثين ما ألم به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية للجثمان والتي أودت بحياته.

سيدة أبلغت بتهجمها عليه

وكان قسم الشرطة، قد تلقى بلاغًا من سيدة تدعى «أمل. ع. س»، 39 سنة، بأنّها فوجئت أثناء وجودها في شتقها بشارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم، بالمجني عليه في حالة عدم اتزان «سكران» وبيده سكينة، وكسر السلسلة الحديدية الخاصة بالباب الخارجي وتهجم عليها داخل شقتها الخاصة وتجمع الجيران وتدخلوا لإبعاده.

وتبينّ من التحريات، أنّ المجني عليه كان دائم التعرض للسيدة ومعاكستها عدة مرات وهو في حالة سكر، ما اضطر بعض العقلاء بالمنطقة للتدخل والتحدث إليه عدة مرات، لكنه لم يرتدع حتى تهجم على السيدة في منزلها، فاستشاطت أسرتها غضبًا وانتقمت منه.

وأفادت مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، أنّ المجني عليه سبق اتهامه في عدة قضايا، وله بطاقة تخصص إجرامي تحت رقم 1455/8 ب.