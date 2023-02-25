إقبال على منافذ السلع بتخفيضات 30% في القاهرة (صور)

تشهد منافذ «المواطن أولا» بمحافظة القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تقدم السلع الغذائية بتخفيضات 30%، إذ شهد منفذ السلع بشارع محمد سيد أحمد بحلوان، زيادة عدد الزوار لشراء احتياجاتهم، في إطار خطة المنطقة الجنوبية، لفتح أكبر عدد منافذ بيع للمواد الغذائية المخفضة ضمن مبادرة المواطن أولا.

توفير السلع

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استعدادات المنطقة لفتح المزيد، إلى جانب متابعة إمدادات منافذ البيع التي تم افتتاحها ومدى إقبال المواطنين عليها، إذ لاقت المنافذ إقبال كثيف من المواطنين، ومنها منفذ شارع محمد سيد أحمد بنطاق حي حلوان.

وأعرب عدد من المواطنين، عن رضاهم وامتنانهم من المبادرة، لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي وفرتها المبادرة، إذ أسهمت في رفع العبء عن كاهلهم، وجعلت السلع الأساسية في متناول أيديهم.

تلبية احتياجات المواطنين

أشاد المواطنون بمبادرة «المواطن أولا»، ودورها في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية لهم بأسعار مخفضة، إيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30%، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية للاهتمام بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم.

وأشارت نائب المحافظ، إلى سعي المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لفتح المزيد من المنافذ على عدة مراحل، لتتجاوز 15 منفذ كمرحلة أولى، و21 منفذ كمرحلة ثانية، لتشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضافت نائب المحافظ، أن جميع الأحياء تكثف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار، وضبط كل صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.