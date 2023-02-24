تعرف على حدود الاستهلاك الشهري من الكهرباء لجميع الأجهزة المنزلية

كشفت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حدود الاستهلاك الشهري للأجهزة الكهربائية طبقاً لبيان ملصق الطاقة.

الاستهلاك الشهري للأجهزة الكهربائية طبقاً لبيان ملصق الطاقة

وجاءت حدود الاستهلاك الشهري لـ الأجهزة الكهربائية كالتالي

** نوع الجهاز: غسالة ملابس7 كجم: حدود استهلاك الكهرباء الشهري 22.4 ك.و.س.

** نوع الجهاز: مكنسة كهربائية 1600 وات: حدود استهلاك الكهرباء الشهري من 2.3: 4.8 ك.و.س.

** نوع الجهاز: ثلاجة 16 قدم: حدود استهلاك الكهرباء الشهري من 55.5: 87.5 ك.و.س.

** نوع الجهاز: ميكرويف 16 لتر: حدود استهلاك الكهرباء الشهري من 16.2: 38.3 ك.و.س.

** نوع الجهاز: تكييف 1.5 حصان: حدود استهلاك الكهرباء الشهري من 49.1: 69.4 ك.و.س.

** نوع الجهاز: سخان مياه كهربائي 50 لتر: حدود استهلاك الكهرباء الشهري من 143.7 إلى 160.9 ك.و.س.

** نوع الجهاز: تليفزيون 32 بوصة LCD: حدود استهلاك الكهرباء الشهري 23.7 ك.و.س.

** نوع الجهاز: تليفزيون لاب توب 50 وات: حدود استهلاك الكهرباء الشهري 10.7 ك.و.س.

** نوع الجهاز: مكواة 1000 وات: حدود استهلاك الكهرباء الشهري 13 ك.و.س.

كيفية شراء الاجهزة الكهربائية الجديدة

وقدمت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، نصائح للمستهلك قبل شراء الاجهزة الكهربائية بأن ينظر الي بطاقة كفاءة الطاقة ويختار الأجهزة التي مستواها أخضر وأعلي كفاءة وأقل استهلاكا للكهرباء حتى لا يواجه رفع الاستهلاك الشهري علي فاتورة الكهرباء لافتا إلى أن نص المادة 51 قانون الكهرباء تلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية.