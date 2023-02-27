«مستقبل وطن» يجهز 23 عروسا بأجهزة كهربائية ويقيم معارض «أهلا رمضان»

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الاثنين، عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

أنشطة حزب مستقبل وطن

فى محافظة القاهرة، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري لتسيلم هدية الرئيس، لعدد 23 عروسا، في مدينة نصر أول وثان، ضمن مبادرة تجهيز العرائس، والتي تضم الأجهزة الكهربائية والمفروشات والأغطية.

وفى محافظة الإسكندرية، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قسم الجمرك، تحت شعار حقك تنظمي، وذلك بمناطق سوق الترك، ومجمع مدارس رأس التين، وميدان سيدى ياقوت.

وشملت القافلة إجراء الكشف على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن، وطب وجراحة العيون، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، والباطنة العامة، والكبد والجهاز الهضمي، وجراحة المخ والأعصاب، والأمراض الجلدية، والأمراض الصدرية، وجراحة العظام، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، وطب الفم والأسنان، والرمد، والصحة العامة والتوعية الصحية.

وفي محافظة قنا، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مخفضة للمواطنين في بندر قنا، ويضم المعرض كميات كبيرة من السلع الغذائية والضرورية بأسعار تنافسية ومخفضة للمواطنين.

وجرى طرح نحو 10 أطنان من السكر و5 أطنان من الزيوت و500 طاولة بيض و3 أطنان مكرونة وكميات كبيرة من السلع الأخرى بأسعار تقل عن السوق، تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم.

حزب مستقبل وطن أمانة الجيزة

وفى محافظة الجيزة، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توفير سيارات غذائية متنقلة لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لأهالي قرى مركز البدرشين، وشملت القوافل سكر وأرز ومعلبات وبقوليات وزيوت واللحوم المجمدة بأسعار مخفضة.كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة حول مخاطر الإدمان وطرق التوعية والوقاية منها لما لها من أثر سلبي علي الصحة في المقام الأول وأثرٍ مباشر بالسلب علي النمو الاقتصادي في قسم العمرانية.

وفى محافظة الغربية، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض أهلا رمضان، لتوفير المستلزمات الغذائية للأسرة المصرية بأسعار مخفضة، في قسم ثاني طنطا.

ويضم المعرض كل احتياجات الأسرة المصرية من مواد غذائية ولحوم ودواجن وملابس وأدوات منزلية وجهاز للعرائس ومفروشات وياميش رمضان، بأسعار مخفضة، وشهد المعرض منذ أول يوم افتتاحه، إقبالاً كثيفا من المواطنين.

وفى محافظة الفيوم، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، بتوزيع عدد كبير من المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، علي الأسر الأكثر احتياجاً، في منية الحيط بمركز إطسا، وجرى توزيع سلع غذائية جافة، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجاً.

حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط

وفى محافظة دمياط، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم القافلة الطبية المجانية، الشاملة عدد من التخصصات الطبية، في مركز كفر البطيخ، والتي تضمنت تخصصات مختلفة متعددة منها أمراض الجهاز الهضمي، الكبد، القلب، السمنة والنحافة، مع إجراء التحاليل الطبية والأشعة بسعر مخفض وخصم يصل لـ50%، ضمن مبادرة صحتك مستقبل وطن، حيث وقعت الكشف الطبي علي 350 حالة، وشهدت القافلة إقبالاً كثيفا من المواطنين.