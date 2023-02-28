خالد منتصر يشيد بملف «الوطن» عن الإسماعيلي: طبطب على قلب الجمهور

أشاد الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، بملف جريدة «الوطن»، اليوم، عن النادي الإسماعيلي، وكتب عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «شكراً لجريدة الوطن على هذا الملف، فالإسماعيلي ليس مجرد نادي أو فريق ولكنه عبق تاريخ وبصمة زمن ومتعة كرة وبهجة فن، الإسماعيلي بالنسبة للإسماعلاوية هو الأوكسيجين، وهو طبق الفول اليومي، هو عصير المانجو العويسي الحصرية من فردوس باريس مصر».

منتصر: علي أبو جريشة فاكهة مصر وصاحب الرأس الذهبية

وأضاف الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، «هذا الملف أثار بالنسبة لي شجوناً وذكريات شخصية وأعادتني لزمن قديم قبل أن أهجر متابعة وتشجيع كرة القدم، حين جذبتني نداهة الاسماعيلي حين فتحت عينيا على مباراته مع الانجلبير، وبدأ عشق الأصفر والأسمر والسماوي، وصار علي أبو جريشة فاكهة مصر وصاحب الرأس الذهبية هو أيقونتي الكروية».

«الوطن» طبطب بهذا الملف على قلب وروح جماهير الاسماعيلي

وتابع منتصر: «عندما ذهبت إلى الإسماعيلية بحثت عن بيت الكابتن رضا الذي وضع بداية ميلودراما هذا الفريق الذي يكمن الحزن النبيل خلف ابتسامة الحيرة ورقصة السامبا، فقد بدأ شبح الموت يغرز أنيابه الغادرة المباغتة في مشتل مواهبهم، محمد حازم، وعلي أغا، ومن قبلهما حسن درويش، تمر السنين وأسمع بعد فقدان حماسي الكروي أن الإسماعيلي على شفا الهبوط، يلفني الحزن والغضب حتى يأتي الوطن ليطبطب بهذا الملف على قلب وروح جماهير الإسماعيلي».