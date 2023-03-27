دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023.. «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك»

أيام شهر رمضان المبارك من الأيام المباركة، المستحب فيها الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، لأنها أيام ذات فضل عظيم ففيها يعتق الله من يختاره من عباده المؤمنين من النار، ويغفر فيها الذنوب جميعا، لذلك يجتهد الناس في البحث عن دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023، ويستعرض التقرير التالي جانبا منها على سبيل الاسترشاد وليس الحصر، إذ يمكن للمسلم أن يدعو بما يريد من خير الدنيا والآخرة.

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023

وفي دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023، لا نتقيد بصيغة محددة للدعاء أو وقت معين، لكن يمكن الاستعانة ببعض الأدعية حتى نرددها بشكل مستمر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك.

- اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

- اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته وافتح لي فيه أبواب جنانك، وأغلق عني فيه أبواب نيرانك، ووفقني فيه لتلاوة قرآنك.

- اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك وألا أعصيك اجعلني فيه ربي محبا لأوليائك معاديا لأعدائك، مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

- اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وانزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك.