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عودة مياه الشرب لـ 10 مناطق في المرج بعد إصلاح الخط الرئيسي

كتب:

وائل فايز
04:44 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
مياه الشرب

مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من أعمال الإصلاح الخاصة بخط المياه قطر 1200مم بمنطقة المرج، قبل الموعد المحدد سلفا بـ 6 ساعات، وبدء ضخ المياه، مضيفى في بيان: «وإذ تأسف الشركة عن فترة الانقطاع لظروف خارجة عن إرادتها».

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت انقطاع المياه عن مناطق: «المرج الغربية، العزبة البيضاء، البركة، المرج الشرقية، الفلاحة، أبو حوشان، عزبة النخل الشرقية، كفر أبوصير، كفر الباشا، الأمن المركزي» اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.