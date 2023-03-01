مصرع فتاة سقطت من بلكونة منزلها في السلام.. «كانت بتنشر الغسيل»

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من بلكونة منزلها في مدينة السلام، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفية تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة هل سقطت من بلكونة منزلها أم تم إسقاطها بمعرفة أحد الأشخاص، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الفتاة المتوفية للاستماع لأقوالها لمعرفة ملابسات الواقعة وملابساتها.

بلاغ بسقوط فتاة من البلكونة

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط فتاة من بلكونة منزلها بدائرة قسم الشرطة ومصرعها على الفور، وبالانتقال تبين العثور علي جثة فتاة تدعى «حبيبة عادل» 17 عاما، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصاباتها بكسور ونزيف خارجي.

التحريات: لا شبهة جنائية في وفاة فتاة

وكشفت تحريات رجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدة أن المتوفية أثناء قيامها بنشر الغسيل اختل توازنها وسقطت في الشارع: «كانت بتنشر الغسيل»، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.