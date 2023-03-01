بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2023.. اليوم

تبدأ شركات توزيع الكهرباء بمختلف محافظات الجمهورية في تحصيل قيمة استهلاك فواتير شهر مارس 2023، اليوم، لما يقرب من 28 مليون و635 ألف مشترك من أصحاب العدادات التقليدية القديمة بعد الانتهاء من طباعة الايصالات وإجراء المراجعات الدقيقة لاستخراج فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين وفقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

تنظيم عملية طباعة فواتير الاستهلاك عن شهر مارس 2023

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك قواعد وضوابط دقيقة وشديدة للغاية تتم داخل شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية لتنظيم عملية طباعة فواتير الاستهلاك لافتا إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها لضمان صحة فاتورة الكهرباء الشهرية بينها أن تكون الفاتورة ممهورة بخاتم رئيس شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك ووجود علامة مائية مميزة للشركة.

مراجعة فواتير مارس 2023

وأشار حمزة لـ «الوطن»، إلى أن شركات توزيع الكهرباء نفذت جميع المراحل التي تمر بها فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية عن شهر مارس 2023 لمراجعتها قبل الصدور، وعرضها على المشترك والتأكد من صحتها وتفادي الأخطاء لافتا إلى أن جميع قراءات الكشافين جرى تفريغها في غرفة القراءات على أجهزة الكمبيوتر ومراجعتها ومطابقتها بمعدلات استهلاك المشتركين للأشهر السابقة حتى تكون منطقية حسب معدلات النقص أو الزيادة واستبعاد القراءات الشاذة.

خطوات إيجابية لخفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة

ولفت «حمزة»، إلى أن جميع شركات توزيع الكهرباء اتخذت عددًا من الخطوات الإيجابية لخفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة وفقا لخطة وزارة الكهرباء والشركة القابضة من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى القضاء على أخطاء الفواتير وإتاحة الدقة والسرعة أثناء قراءة استهلاك المشتركين.