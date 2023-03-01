تنفيذ 222 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال 51 يوما في الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، العديد من الحملات للقضاء على ظاهرة المباني المخالفة في المهد، إذ بلغ قرارات الإزالة التي نفذتها الأحياء على المباني المخالفة في الفترة بين 1 يناير وحتى 20 فبراير الماضي، 13 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغ عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها نحو 209، وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة نحو 222.

حي أول المتتزه الأكثر تنفيذًا لقرارات الإزالة

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يعتبر حي أول المنتزه هو أكثر الأحياء تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة به، إذ بلغ عدد قرارات الإزالة التي نفذها في تلك الفترة 66 قرار إزالة وتبعه حي شق من حيث عدد قرارات الإزالة المنفذة، والتي بلغت 59 قرارا، ثم حي ثان العامرية الذي نفذ 34 قرارا، ثم حي العجمي الذي نفذ 27 قرارا، وتبعه حي غرب الذي نفذ 11 قرارا.

محافظ الإسكندرية على إزالة المباني المخالفة

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالف بكل حزم وقوة، وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.