موعد حجز شقق «جنة ودار مصر وسكن مصر» ببنك التعمير والإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة الماضية، عن طرح جديد للمواطنين متوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، وشمل الطرح عدد كبير من الوحدات السكنية داخل 3 مشروعات سكنية «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، بمساحات تصل إلى 150 مترا مربعا وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.

مساحة شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة» تصل إلى 150 م2

وأتاحت وزارة الإسكان والمرافق، حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة» عبر الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان، كي يكون الحجز إلكترونيًا، بإتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي حرصت الوزارة على إرفاقها داخل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع من المشروعات الثلاثة، كما شملت كراسات الشروط الأماكن التفصيلية للوحدات المتاحة ضمن كل مشروع، كي يتمكّن الراغب في الحجز من الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بشقق «سكن مصر ودار مصر وجنة».

ووفقًا لكراسة شروط شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»، يبدأ الحجز الإلكتروني الفعلي عبر موقع بنك التعمير والإسكان، في بداية شهر مارس المقبل، وحددت وزارة الإسكان والمرافق موعد حجز شقق جنة ودار مصر وسكن مصر بموقع بنك التعمير والإسكان كالتالي:

موعد حجز شقق جنة ودار مصر وسكن مصر بموقع بنك التعمير والإسكان

- شقق سكن مصر: 9 مارس 2023 بإجمالي 8638 وحدة سكنية.

- شقق دار مصر: 7 مارس 2023 بإجمالي 512 وحدة سكنية.

- شقق جنة: 5 مارس 2023 بإجمالي 10872 وحدة سكنية.

ونوهت وزارة الإسكان والمرافق، داخل كراسات شروط شقق «سكن مصر، دار مصر، جنة»، إلى أنَّه يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة (5% من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين أو شركة إدارة يتمّ تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، حيث يعتبر ذلك شرط أساسي للتعاقد على الوحدة.