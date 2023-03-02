أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم بالقليوبية.. تبدأ من 64 جنيها

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم استقرارا فيما واصل سعر طبق البيض في الانخفاض وشهدت عمليات البيع والشراء إقبالا متوسطا اليوم من خلال تعاملات المواطنين مع المحالّ والتجار والمزارع وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن على مستوى الجمهورية.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم والكتاكتيت وطبق البيض والبط بأنواعه وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن حيث وصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 68 جنيها وكيلو الفراخ الأمهات غلى 64 جنيها

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم القليوبية

بلغ سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء ما بين 68 و69 جنيها.

لحم الفراخ الساسو الكيلو ما بين 104 و105 جنيهات.

لحم الفراخ البلدي الكيلو ما بين 98 و99 جنيها.

لحم أمهات أبيض من 64 جنيها إلى 65 جنيها.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الكتاكيت

فيما بلغ سعر الكتاكيت وفق أسعار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 20 جنيها

كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها

كتكوت بلدي حر عمر يوم 8 جنيهات

كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 19.5جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه

أسعار البط بأنواعه اليوم

وبلغ سعر البط بأنواعه ضمن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بط فرنساوي 69 جنيها للكيلو

بط مسكوفي 89 جنيها للكيلو

بط مولارد 77 جنيها للكيلو

أسعار كتكوت الرومي بأنواعه اليوم

وكشفت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم واتحاد منتجي الدواجن ان سعر كتكوت الرومي كالتالي:

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت سمان أيض هجين عمر يوم 4 جنيهات

سعر طبق البيض اليوم

بلغ سعر طبق البيض بأنواعه وفق أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بيض أحمر كرتونة 30 بيضة 102 جنيه

بيض أبيض كرتونة 30 بيضة 97 جنيها

بيض بلدي كرتونة 30 بيضة 102 جنيه