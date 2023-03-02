نقيب التشكيليين: جبران خليل جبران ترك 526 لوحة تعكس نظرته العميقة للحياة

نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان «حوارية الشعر والتشكيل»، لمناقشة علاقة هذا المجالين من الإبداع، بمشاركة أعضاء من لجنة الشعر ولجنة الفنون التشكيلية بالمجلس.

وتحدثت الدكتورة صفية القبانى، نقيبة الفنانين التشكيليين خلال الندوة حول ما قدمه الأديب والفنان الكبير جبران خليل جبران للعالم، من كتابات ولوحات ومنحوتات عكست جليّا نظرته العميقة للحياة، وبصيرته المنفتحة على الماورئيات.

وقالت نقيبة التشكيليين: «وإن سلّط الدارسون الضّوء على كتابات جبران المبدع فكريا، فلا بد من تسليط الضوء على جبران الرسام، الذي ترك 526 لوحة ورسما أوصى بها مع أغراضه الشخصية، ومكتبته الخاصة لصديقته المبشرة ماري هاسكل في تحية وفاء لما قدمته له، قائلا لها إذا ما وجدت مناسبا إرسال الأغراض إلى بلدتي بشري هذا يعود إليك».

84 لوحة في متحف جبران في أمريكا

وأضافت «ماري هاسكل احتفظت بأربع وثمانين لوحة ورسمة، وأرسلت أربعمائة واثنين وأربعين لوحة ورسما إلى بشري في لبنان، لتفتتح بالأربع والثمانين لوحة متحفا خاصا حمل اسم Tel Fair Museum of Art، في مدينة سافانا بولاية جورجيا الاميركية، فيما اللوحات التي وصلت إلى متحفه في بشري في لبنان يعرض منها القليل».

صفية القباني: لوحات جبران أشبه بأيقونات نقرأها

وأكدت أن لوحات جبران أشبه بأيقونات نقرأها، وكأنّ ريشته تكتب الألوان فتبدع نصوصا تقرأها البصيرة، مرددة «وهي أشبه برؤى تتجلى حقيقة في خطوط بسيطة تظهر حنية شخصه الشاعري، فيلتقي في اللوحة جبران الشاعر والرسام».