الأمن العام يضبط شخصا في الغربية لقيامه بترويج المحررات الرسمية

ضبطت أجهزة الأمن في الغربية أحد الأشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في أعمال التزوير والوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية وحيازته لمجموعة من المستندات المزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية تنسيقاً ومديرية أمن الغربية وأمكن ضبطه ، وبحوزته مجموعة من الأوراق والمستندات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية، هاتف محمول يحوي أدلة تُشير إلى نشاطه، ومبالغ مالية.

بمواجهته قرر بحيازته للمضبوطات بقصد ممارسة أعمال التزوير والسمسرة وأن الهاتف المحمول للتعامل مع عملائه وأن الـمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.