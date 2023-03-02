الملحن أحمد رؤوف: مسلسل تياترو يحمل رؤى موسيقية جديدة من خلال الشباب

قال الملحن أحمد حمدي رؤوف، إنه سعيد جدًا بردود الأفعال حول مسلسل «تياترو»، والأغنيات التي تتضمن العمل، خصوصًا وأن الشباب بالفعل لديهم موهبة كبيرة وطاقة إبداعية، والجميع كان في انتظار فرصة للتعبير عنها، ونجح المخرج في توجيههم والتعامل معهم بحرفية وذكاء شديدين.

أضاف أن المسلسل يحمل رؤى موسيقية جديدة من خلال الشباب، وأن هذا المشروع كان حلمًا وفكرة إعادة إحياء المسرحيات القديمة، وفن المسرح مجددًا في الوقت الذي أصبح فيه كل شيء «ديجيتال».

يعرض مسلسل تياترو، على شاشة قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8 مساءً، والإعادة على cbc دراما في الساعة 11 مساءً، ويقود بطولته نحو 22 موهبة من أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية.

حلم يتحول إلى حقيقة

وأشار أحمد حمدي رؤوف في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه قدّم ولحّن الأغنيات بالمسلسل، والموسيقى الخاصة بالمسرحيات، فضلًا عن تتر النهاية وأغنية إنت قادر، أما تتر البداية الموسيقى التصويرية للفنان محمد مدحت، موضحًا أنه كان هناك تركيز على إعادة إحياء المسرح القديم وتقديم الأغنيات والاستعراضات، وكان هناك اتجاه لتحويل مشروع الطلاب «المسرح وحشنا» إلى فوازير، ولكن فوجئنا بأنه سيكون عمل درامي ضخم، وبدأ الجميع العمل على هذه الفكرة ليخرج «تياترو» إلى النور.

مواهب متعددة

وأوضح أنه يتم تقديم رؤية موسيقية جديدة للمسرحيات وتوزيعًا مختلفًا، مؤكدًا أن شباب «تياترو» موهوب جدًا، خصوصًا وأن الممثل الشامل قادرًا على الغناء وأداء اللحن والإيقاع المضبوط، ولديهم بالفعل خبرة رغم صغر سنهم بسبب دراستهم في المعهد ما يتعلق بالمسرح الغنائي، وتعاملهم مع المسرح بشكل مستمر بسبب دراستهم.