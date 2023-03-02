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الفنانة الشابة إميلي خالد عن مسلسل تياترو: سنة أولى دراما بالنسبة لي

كتب:

هبة أمين
01:53 م | الخميس 02 مارس 2023
الفنانة الشابة إميلي خالد

الفنانة الشابة إميلي خالد

تجسد الفنانة إميلي خالد، خلال أحداث مسلسل تياترو، شخصية شاهيناز عصمت الحلواني، سيدة أعمال مثل والدها المشهور، ويرفض والدها دخولها مجال التمثيل لتكون مثله في عالم البيزنس، ولكنها ستذهب إلى «تياترو» للعمل، مشيرة إلى أنها طالبة في الفنون المسرحية، وهذه أول تجربة درامية لها: «سنة أولى دراما بالنسبة لي».

وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن ترشيحها في مسلسل تياترو، جاء عن طريق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك لقدرتها على التحدث بأكثر من لغة، خصوصًا وأن والدتها روسية وتعيش من صغرها في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

التحدث بأكثر من لغة سبب اختيار إميلي خالد

وأوضحت إميلي خالد، أنها تتحدث الإنجليزية والفرنسية والروسية، وحظيت بورش تمثيل قبل التحاقها في المعهد، فضلًا عن تعلمها اللغة العربية الصحيحة بعيدًا عن «الفرانكو أراب» من أجل ضبط مخارج الحروف: «قبل الالتحاق بالمعهد، وجدت إعلان مطلوب فتاة تظهر ضمن مسلسل بالحجم العائلي عام 2018، قولت أنا بحب التمثيل ووقتها قررت الدراسة، وسعيدة جدًا أن يكون أول مشاركة لي في الدراما من خلال مسلسل تياترو الذي يضم عدد كبير من المواهب.

كواليس تصوير مسلسل تياترو

وعن كواليس تصوير مسلسل «تياترو» قالت إميلي خالد: «الكواليس جميلة جدًا، جميعنا يد واحدة، ولم نكن نشعر بأي ضغط أو خوف، التجربة كانت ممتعة ومتميزة جدًا، وكل شاب شخصيته في المسلسل مناسبة له بالفعل».

 

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بقلم هبة أمين