«شباب القليوبية» يشاركون في فعاليات المعرض الرياضي الدولي

شارك وفد من شباب القليوبية اليوم الخميس 23 فبراير الجاري في فعاليات اليوم الثاني من المعرض الرياضي الدولي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان «اكسر رقمك» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزارة الشباب والرياضة تسعى جاهدة لصنع الفارق

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى جاهدة وفقا لرؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى وضع الدولة على الخريطة العالمية للرياضة من خلال تنظيم تلك المؤتمرات والمعارض العالمية التي بدورها تصنع الفارق في تطوير صناعة الرياضة والاستثمار الرياضي.

إقبال كبيراً من الشباب والمواطنين

شهدت فعاليات المؤتمر والمعرض الرياضي الدولي «سبورتس إكسبو»، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي إقبالاً كبيراً من الشباب والمواطنين والمعنيين بمجال الصناعة الرياضية لمشاهدة أجنحة المعرض الذى يعرض مجموعة منوعة من المنتجات الرياضية المختلفة.

يشارك فى أجنحة المعرض المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس عدة عارضين فى مجالات المعدات الرياضية واللياقة البدنية، والملابس والأدوات الرياضية، ومستلزمات الألعاب الرياضية، ومعدات ومستلزمات الفروسية، ومعدات التخييم الرياضية والألعاب الإليكترونية والدراجات النارية والسيارات الرياضية، بالإضافة إلى مشاركة شركة استادات وسيتي كلوب، ونادي النادى، وشركة تذكرتي، وغيرها من المؤسسات الرياضية.

كما تشارك وزارة الشباب الرياضة بجناح داخل المعرض يعرض أبرز ما تقدمه الوزارة من مشروعات وبرامج وأنشطة رياضية منها مبادرة «دراجتك صحتك»، والمعسكرات الرياضية للأسر والشباب «يلا كامب»، ومشروع الرياضة من أجل التنمية «مهارتي لياقتي».

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء افتتح فعاليات المؤتمر والمعرض بالأمس فى يومه الأول بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسادة وزراء الصحة والاتصالات والمالية والتنمية المحلية والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالى، ورئيس هيئة قناة السويس، ولفيف من الخبراء والمختصين وممثلى الهيئات والمؤسسات الرياضية.

ختام الورش التدريبية لبرنامج التعليم المدني بالقليوبية

في سياق آخر، اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية الورش التدريبية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإجمالي 20 ورشة تدريبية أول الورش اليوم بمراكز شباب أبو الغيط _كفر عابد بمشاركة 25 مشارك لكل ورشة باجمالى عدد 500 مشارك للتدريب علي دليل ومحتوي البرنامج خلال أيام انعقاده فى الفترة من 21 _ 23 فبراير، بمشاركة مدربي البرنامج محمود نجيب و محمد فتحي.

تناول البرنامج والأنشطة مراجعة سريعة لما سبق تناوله خلال اليوم الأول والثاني وتم تنفيذ الورشتين بكل من مركز شباب أبو الغيط ومركز شباب كفر عابد على ثلاث جلسات الجلسة الأولى، تم تقسيم المتطوعين الى أربع فرق لتنفيذ نشاط التطوع للتنمية وهدفها تعريف مفهوم التطوع وكيف تنشأ الرغبة في التطوع من أهم فوائد التطوع للنشء والشباب والمجتمع، واكتساب خبرات جديدة وتنمية مهارات وقدرات المتطوع، ورفع روح الانتماء لدى المتطوع، وتقدير المجتمع للمتطوع مما يؤثر عليه ايجابيا في إحساسه بذاته، تكوين صداقات ومجموعات من الأفراد لها نفس الاهتمامات، الشعور بتقدير الذات والثقة بالنفس، والولاء للمجتمع وإدراك أهمية عملية التنمية.

الجلسة الثانية لو لديك القدرات سوف تصل الأمنيات، والهدف من الجلسة هو تعريف التمكين وآليات تمكين النشء وهو العمل على زيادة ثقة النشء أنفسهم وتطوير قدراتهم وفتح قنوات التواصل بينهم وبين المؤسسات وتمكينهم من الوصول للموارد المتاحة لكى تتسع فرص خياراتهم فى الحياة، أما الجلسة الختامية تم تنفيذها من خلال المتطوعين لتقييم البرنامج وعمل الاستبيان البعدى.

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن تنفيذ مثل هذه الورش يعد ركيزة أساسية لخلق جيل واع مشارك وفعال بهدف إكساب النشء المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم ومسئولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة.