عاصفة رملية تضرب المحافظات غدا.. تبدأ من السواحل الشمالية الغربية

تشهد محافظات الجمهورية غدًا الجمعة عاصفة رملية، تصل ذروتها خلال النهار، تكون بداياتها من السواحل الشمالية الغربية ثم تنتقل إلى الداخل مرورًا بالإسكندرية.

ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية والعلمين وبرج العرب ومناطق من غرب البلاد العاصفة الرملية، ثم تتجه إلى الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشرقية والمحافظات والمدن ذات الظهير الصحراوي والمناطق المكشوفة، ومن المتوقع أن تنخفض الرؤية الأفقية فى بعض المناطق بحسب توقعات الخبراء في الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية، والحساسية، ومختلف الأمراض الصدرية من الخروج خلال طقس الجمعة وووجود عاصفة رملية غدًا، دون ارتداء كمامة، بسبب الأتربة والرمال العالقة، كما يجب على قائدي السيارت باتخاذ الحذر عن القيادة وغلق النوافذ جيدًا، والتوقف عند هبوب الرمال بكثرة.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يصاحب العاصفة انخفاض في درجات الحرارة بداية من ليلة الجمعة حيث تنخض الحرارة في القاهرة 27 العظمى والصغرى 14 درجة، السواحل الشمالية 22 العظمى والصغرى 14 درجة، جنوب سيناء 31 العظمى والصغرى 17 درجة، شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 13 درجة.