بعد جدول الأجور الجديد 2023.. «اعرف هتقبض كام بداية من أبريل»

تعتزم وزارة المالية، رفع الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من راتب شهر إبريل 2023، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 3500 جنيه بدل من 3000 جنيه حاليا، ومن المقرر أن تعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة عن مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة في كتاب دوري لشهور أبريل ومايو ويونيو 2023.

3500 جنيه مرتب موظفي الدرجة السادسة

وكان العاملين على الدرجة السادسة في جدول أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يتقاضون 3000 جنيه منذ نوفمبر الماضي، قبل أن يقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا رفع الحد الأدنى 500 جنيه ليصبح 3500 جنيه لموظفي الدرجة السادسة.

جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة

وتستعرض «الوطن» فيما يلي جدول الأجور الجديد للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من الشهر المقبل:

رفع الحد الأدنى للأجور 500 جنيه.

الدرجة السادسة 3500 جنيه.

الدرجة الثاثة النوعية 5 آلاف جنيه شهريا.

حاملي درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريا.

حاملي درجة الدكتوراة 7 آلاف جنيه شهريا.

رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن نهاية أكتوبر الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتبارا من فبراير 2022، وهو الإجراء الذي شجع على رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، أيضا اعتبارا من يناير 2023 إلى 3000 جنيه.